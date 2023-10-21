Российские дипломаты готовят списки на эвакуацию из сектора Газа

Российские дипломаты продолжают работу над составлением списков для эвакуации граждан из сектора Газа, заявила пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова.

Комментируя ТАСС о перспективах эвакуации граждан Российской Федерации из Газы, она подчеркнула, что данный вопрос находится на стадии проработки.

«Количество внесённых в списки — в тех же пределах. Порядка 700, более 400 из них — россияне», — добавила Зарипова.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что около 1 тыс. граждан России и СНГ желают эвакуироваться с Ближнего Востока.