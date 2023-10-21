Узнать больше

Российские дипломаты готовят списки на эвакуацию из сектора Газа

Короткая ссылка
Российские дипломаты продолжают работу над составлением списков для эвакуации граждан из сектора Газа, заявила пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова.
Российские дипломаты готовят списки на эвакуацию из сектора Газа
  • AP
  • © Francisco Seco

Комментируя ТАСС о перспективах эвакуации граждан Российской Федерации из Газы, она подчеркнула, что данный вопрос находится на стадии проработки.

«Количество внесённых в списки — в тех же пределах. Порядка 700, более 400 из них — россияне», — добавила Зарипова.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что около 1 тыс. граждан России и СНГ желают эвакуироваться с Ближнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить