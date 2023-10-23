Глава ВОЗ: в Египет прибыли дополнительные медикаменты для сектора Газа
Об этом он написал в соцсети Х.
При этом он отметил, что для их дальнейшей гарантированной передачи нуждающимся необходим постоянный безопасный гуманитарный коридор и доступ к топливу.
Ранее сообщалось, что из-за блокады Израиля в больнице Аль-Шифа в Газе заканчиваются медикаменты.
Позже стало известно, что первые грузовики с гумпомощью для сектора Газа прошли через КПП «Рафах».
Также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что второй конвой гуманитарного груза прибыл в сектор Газа.