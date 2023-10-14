Восемь числятся пропавшими без вести, один в плену: в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян

По меньшей мере 16 граждан России погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, сообщили в посольстве РФ. Ещё восемь человек числятся пропавшими без вести, один находится в плену. Между тем за последние сутки жертвами израильских бомбардировок сектора Газа стали девять заложников, заявили в ХАМАС. На фоне разворачивающейся ситуации в западных странах распространились спекуляции о якобы причастности России к военному снабжению палестинцев. В МИД РФ в этой связи напомнили, что именно представители стран «коллективного Запада» вместе с украинскими чиновниками наживаются на бесконтрольных поставках оружия киевскому режиму.

В ходе эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября, погибли 16 граждан РФ, ещё восемь числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба посольства РФ в Израиле.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16», — приводит текст сообщения РИА Новости.

По данным дипломатов, восемь россиян числятся пропавшими без вести, ещё как минимум один человек, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа.

Между тем в боевом крыле палестинского движения ХАМАС сообщили о гибели взятых в плен гражданских из-за обстрелов со стороны израильской армии.

«Бригады Аль-Кассам» объявляют об убийстве ещё девяти заложников, в том числе четверых иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок мест, где находились эти задержанные», — говорится в сообщении.

Наряду с этим детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал ХАМАС к немедленному и безопасному освобождению израильских детей, похищенных 7 октября. Как отметила исполнительный директор организации Кэтрин Рассел, в ЮНИСЕФ глубоко обеспокоены благополучием несовершеннолетних заложников.

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«США являются соучастниками агрессии против палестинского народа»

Политика США на Ближнем Востоке служит исключительно интересам Израиля, считает глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

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«Соединённые Штаты, направившие авианосную группу в Средиземное море и организовавшие поставки вооружений по воздушному мосту в Израиль, являются соучастниками агрессии против палестинского народа в секторе Газа. Это очевидный для всех факт», — сказал он в интервью ТАСС.

Палестинский политик заметил, что Вашингтон призывает стороны к сдержанности, но позволяет Израилю осуществлять «варварские бомбардировки, что ведёт к гибели мирных жителей в секторе Газа». Он также отметил, что США ничего не сделали для открытия гуманитарных коридоров.

«Поэтому мы возлагаем на администрацию президента Джо Байдена прямую ответственность за критическую гуманитарную ситуацию, когда тысячи людей остались без воды, продовольствия и медикаментов», — добавил Барака.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что именно США, которые выступали гарантом безопасности на Ближнем Востоке, довели безопасность до точки невозврата.

«И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — поинтересовалась она.

Реакция МИД России на спекуляции Запада

В МИД России отреагировали на распространяющиеся в западных странах спекуляции относительно якобы причастности РФ к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами. Как заметила Мария Захарова, звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании «при российском содействии» на территории сектора Газа производства лёгкого и стрелкового оружия.

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В связи с этим она напомнила, что Россией создана одна из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнёрами.

При этом Захарова отметила, что страны НАТО и их сателлиты развернули по всему миру охоту за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами. Также известно о подлоге и использовании серых схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооружённые формирования киевского режима.

«В реальности всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власти предержащие в Вашингтоне и других столицах стран «коллективного Запада», одержимые антироссийскими настроениями», — добавила она.

Накануне Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток. По его словам, на Украине очень высокий уровень коррупции, там «продают всё, что можно продать», что является одним из условий формирования чёрного рынка оружия.