«Уровень коррупции очень высокий»: Путин высказался об утечке оружия с Украины на Ближний Восток

На Украине очень высокий уровень коррупции, там «продают всё, что можно продать», что является одним из условий формирования чёрного рынка оружия. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic. В этой связи президент России заявил об отсутствии сомнений в том, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток.

Владимир Путин заявил, что оружие с Украины через чёрный рынок могло попасть на Ближний Восток.

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции на Украине известен — очень высокий. Чёрный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», — сказал президент России, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic Мохаммада Кассаба.

По его словам, на Украине «продают всё, что угодно, всё, что можно продать». Глава государства заявил, что не удивится, если украинцы будут продавать оружие в Россию.

«А уж на рынки международные — через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется, точно продают», — заметил президент России, пояснив, что чёрный рынок вооружения устроен так, «что те, кто хочет купить, находят это оружие».

Путин также отметил, что у России есть данные о продаже вооружений с Украины, в том числе на Ближний Восток. При этом он выразил сомнения в том, что это делается на уровне руководства Украины: «А поток идёт, конечно, там поток целый».

Палестино-израильский конфликт

Комментируя тему Ближнего Востока, Владимир Путин отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной в своей истории атакой, на которую отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами.

«Конечно, мы понимаем логику событий, но несмотря на всё ужесточение с обеих сторон, всё-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», — заметил российский лидер.

Помимо этого, президент России во время выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ выразил обеспокоенность из-за планов еврейского государства провести наземную операцию в секторе Газа.

«Использование тяжёлой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьёзными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции ещё сложнее», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые», напомнив, что в регионе проживает почти 2 млн человек.

«Сейчас главное всё-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле», — пояснил президент России.

Путин предупредил Израиль о последствиях проведения наземной операции в Газе

Путин также указал, что масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке. Он заметил, что американцы при поддержке своих европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов: «И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа».

По его словам, именно однобокая линия поведения США на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик.

«Ближневосточный квартет» международных посредников не использовался: под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. В общем, была предпринята попытка с помощью определённых мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно — создание независимого палестинского государства. И всё это постепенно наряду с поселенческой деятельностью [Израиля] привело к сегодняшней трагедии», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия безальтернативно считает, что палестино-израильский конфликт должен быть решён путём переговоров.

«Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно (мы тоже видим же это), подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», — добавил российский лидер.

Путин указал на провал политики США на Ближнем Востоке

Утром 13 октября армия обороны Израиля обратилась с заявлением к населению сектора Газа с призывом эвакуироваться на юг анклава. Израильские военные также указали, что в ближайшие дни продолжат проведение военных операций в отношении палестинского движения ХАМАС.

По данным ООН, эвакуация по требованию еврейского государства затронет более чем 1,1 млн человек. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ситуация может привести к разрушительным гуманитарным последствиям.