МИД Израиля: конфликт не закончится, пока ХАМАС не лишится военного потенциала

Официальный представитель МИД Израиля Валид Абу Хайя заявил, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта не закончатся, пока палестинское движение ХАМАС не лишится своего военного потенциала.

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«Мы станем свидетелями окончания этой войны после того, как ХАМАС утратит свой военный потенциал», — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион.