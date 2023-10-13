МИД Израиля: конфликт не закончится, пока ХАМАС не лишится военного потенциала
Официальный представитель МИД Израиля Валид Абу Хайя заявил, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта не закончатся, пока палестинское движение ХАМАС не лишится своего военного потенциала.
- Gettyimages.ru
«Мы станем свидетелями окончания этой войны после того, как ХАМАС утратит свой военный потенциал», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион.
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