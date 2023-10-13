Боевое крыло ХАМАС наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Об этом сообщила пресс-служба ХАМАС.

«Бригады «Аль-Кассам» бомбят аэропорт Бен-Гурион в ответ на перемещение населения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал более 3,6 тыс. объектов радикалов в секторе Газа.