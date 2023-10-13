Движение ХАМАС объявило о запуске 50 ракет по израильскому городу Сдерот
Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет по израильскому городу Сдерот.
- Gettyimages.ru
«Бригады «Аль-Кассама» нанесли удар по оккупированному городу Сдерот 50 ракетами», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион.
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