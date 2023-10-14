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Посольство: число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян возросло до 16

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Число погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта российских граждан, имеющих также гражданство Израиля, возросло до 16.
Посольство: число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян возросло до 16
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

«Согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан России, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, восемь россиян числятся пропавшими без вести.

Также по меньшей мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.

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