«Регион на грани полномасштабной войны»: как развивается палестино-израильский конфликт

Новый виток эскалации палестино-израильского конфликта может привести к полномасштабной войне и гуманитарной катастрофе, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что ни одна делегация стран Запада не предприняла никаких дипломатических действий в Совбезе ООН для прекращения бойни и возобновления мирных переговоров. Кроме того, в палестинском движении ХАМАС приветствовали российские усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

На Ближнем Востоке существует большая вероятность развязывания полномасштабной войны, которая приведёт к гуманитарной катастрофе. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Эскалация ситуации «на земле» крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», — цитирует его РИА Новости.

Наряду с этим он констатировал полное бездействие со стороны Совбеза и секретариата ООН. В частности, по его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания СБ ООН по эскалации палестино-израильского конфликта.

«Мы убеждены, что Совет Безопасности должен положить конец бойне и возобновить мирные переговоры, имея в виду создание палестинского государства», — отметил он.

В связи с этим Россия распространила проект резолюции СБ ООН, которая призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня и к беспрепятственному предоставлению гумпомощи, а также осуждает насилие и все акты терроризма.

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Атаки на Израиль

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью пресекла две атаки со стороны Ливана.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанёс удары по террористической цели «Хезболла» на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ. ЦАХАЛ перехватил проникший воздушный объект и пресёк огонь по беспилотнику», — говорится в сообщении.

Израильские военные также выявили террористическую ячейку, которая попыталась проникнуть на территорию Израиля из Ливана.

«Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов», — подчеркнули в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Эвакуация сектора Газа

Кроме того, армия обороны Израиля продлила на шесть часов возможность безопасного перемещения для жителей северных и центральных районов сектора Газа в южную часть анклава.

Накануне Израиль предоставил палестинскому населению 24 часа на эвакуацию. По данным ООН, она затронет более 1,1 млн человек. Как указали в СМИ, на юг анклава переместились уже свыше 800 тыс. палестинцев.

Между тем в ЮНИСЕФ напомнили, что все стороны военного конфликта согласно международному праву несут ответственность за защиту мирного населения и обязаны сохранять жизнь и безопасность детей.

По словам представителя отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салима Овейса, позиция еврейского государства приведёт к чрезвычайному осложнению гуманитарной ситуации в Газе, передаёт РИА Новости.

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«Люди не имеют доступа к чистой питьевой воде после того, как подача воды по водопроводной сети и работа установок по опреснению/очистке воды прекратились. В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьёзные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду», — добавили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Заявление ХАМАС

В палестинском движении ХАМАС приветствовали российские усилия, в частности направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа, передаёт РИА Новости.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в неё и ударов по мирным жителям там», — заявил представитель ХАМАС.

Накануне Владимир Путин указал, что Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров, их целью должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Российский лидер также подчеркнул, что сейчас главное — остановить кровопролитие и решить вопрос мирными средствами.