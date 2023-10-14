Узнать больше

Премьер Бельгии осудил блокаду сектора Газа, назвав это коллективным наказанием

Короткая ссылка
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду сектора Газа и назвал это решение Израиля коллективным наказанием палестинцев.
Премьер Бельгии осудил блокаду сектора Газа, назвав это коллективным наказанием
  • Gettyimages.ru

«Наказывать коллективно всё население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью», — цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить