Премьер Бельгии осудил блокаду сектора Газа, назвав это коллективным наказанием

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду сектора Газа и назвал это решение Израиля коллективным наказанием палестинцев.

«Наказывать коллективно всё население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью», — цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.