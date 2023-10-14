Премьер Бельгии осудил блокаду сектора Газа, назвав это коллективным наказанием
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«Наказывать коллективно всё население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью», — цитирует его РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».
Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.