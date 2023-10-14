CNN: КПП на границе Египта и Газы могут открыть 14 октября для эвакуации жителей

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа могут вновь открыть в субботу, 14 октября, для эвакуации жителей Газы.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на американский Госдеп.

«В субботу контрольно-пропускной пункт «Рафах» может быть открыт», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, представители Госдепа обсуждают с коллегами из Израиля и Египта создание гуманитарного коридора для безопасной эвакуации жителей сектора Газа.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что всемирная организация призывает отменить предписание Израиля о перемещении палестинцев с севера на юг Газы.

По словам Дюжаррика, такое перемещение не может произойти без «разрушительных гуманитарных последствий».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.