AFT: США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт
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Об этом информирует издание Air Force Times со ссылкой на Пентагон.
По данным издания, Вашингтон направит в регион модернизированные истребители, включая F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.
«В попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в боевые действия», — объясняет издание.
Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили о прибытии американских истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток «для укрепления позиций Соединённых Штатов».