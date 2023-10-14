AFT: США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт

Соединённые Штаты перемещают военную авиацию на Ближний Восток с целью сдерживания распространения палестино-израильского конфликта и удерживания Ирана от возможного участия в боевых действиях.

Об этом информирует издание Air Force Times со ссылкой на Пентагон.

По данным издания, Вашингтон направит в регион модернизированные истребители, включая F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

«В попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в боевые действия», — объясняет издание.

Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили о прибытии американских истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток «для укрепления позиций Соединённых Штатов».