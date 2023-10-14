В США сообщили о прибытии истребителей F-16 на Ближний восток
«Самолёты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования.
13 октября газета The Wall Street Journal сообщала о прибытии главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль.
Он сообщил, что США отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.
Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.