В США сообщили о прибытии истребителей F-16 на Ближний восток

В Центральном командовании ВС США сообщили о прибытии американских истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток «для укрепления позиций Соединённых Штатов».

«Самолёты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования.

13 октября газета The Wall Street Journal сообщала о прибытии главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль.

Он сообщил, что США отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.