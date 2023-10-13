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Медведев: Запад молчит на требования Израиля об эвакуации жителей на юг Газы

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.
Медведев: Запад молчит на требования Израиля об эвакуации жителей на юг Газы
  • РИА Новости

Об этом Медведев написал в Telegram.

«Все «западные партнёры» стыдливо молчат», — говорится в сообщении.

Медведев задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.

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