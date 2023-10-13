Путин высказался в пользу переговоров для палестино-израильского урегулирования

Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

Об этом он заявил, выступая на саммите глав государств СНГ в узком составе.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров», — сказал он.

Путин считает, что необходимо применить формулу «двух государств» ООН, которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире с Израилем.

При этом он отметил, что Израиль «безусловно, тоже, видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование».

Президент России заявил, что необходимо озаботиться решением этого вопроса мирными средствами.

«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы просто не существует», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.