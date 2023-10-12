Пентагон: США отправляют боеприпасы Израилю и продолжат поддерживать Украину
Соединённые Штаты отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол». Также Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.
Накануне Остин также заявил, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.
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