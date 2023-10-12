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Пентагон: США отправляют боеприпасы Израилю и продолжат поддерживать Украину

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Соединённые Штаты отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол». Также Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
Пентагон: США отправляют боеприпасы Израилю и продолжат поддерживать Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

Накануне Остин также заявил, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.

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