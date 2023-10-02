«Только если Евросоюз войдёт в состав РФ»: в России ответили на слова Бербок о расширении ЕС «от Лиссабона до Луганска»

В МИД России с иронией прокомментировали слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о заявлении Бербок о необходимости «развернуться на 360°». Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник призвал Бербок осознать, что речь идёт о конституционной территории России. Он подчеркнул, что «никакого Евросоюза здесь не будет». В Госдуме же связали слова главы немецкого МИД с политическим и экономическим крахом ЕС.

В России отреагировали на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание немецкого министра.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360°», — написала она в Telegram, напомнив о февральском высказывании Бербок.

Тогда глава немецкого МИД, комментируя украинский кризис, заявила, что Владимир Путин «может принять собственные решения и изменить свой курс на 360°».

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В понедельник, 2 октября, Бербок рассказала о «будущем Украины в Европейском союзе». «В нашем сообществе свободы. А оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала она на выездном заседании министров иностранных дел.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT также обратил внимание на прошлые высказывания Бербок.

«Только «разворот на 360°» позволит госпоже Бербок осознать, что и Луганская, и Донецкая республики, как и Запорожская, и Херсонская области, — уже год как конституционная территория России и никакого Евросоюза здесь не будет», — отметил он.

По словам Мирошника, часть Украины, находящаяся всё ещё под контролем киевского режима, — это «серая зона, где царит диктатура марионеточного режима, насилие и терроризм, которые, к сожалению, поддерживает в том числе и правительство Германии».

Он отметил, что усилия ФРГ по вооружению киевского режима сейчас работают только на затягивание конфликта, умножение кровопролития и уничтожение населения Украины. По словам Мирошника, эти усилия никак не способны повлиять на исход СВО.

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Слова Бербок не имеют под собой оснований, а границы Украины будут определены итогами специальной военной операции, полагает сенатор от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Предположения наших недругов, что эти границы сдвинутся на восток, никаких оснований под собой не имеют», — цитирует её РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал RT, что в ответ на слова Бербок российская сторона может лишь заявить, что «СНГ будет простираться до Калифорнии».

«Когда госпожа Бербок заявляет, что Евросоюз будет простираться до Луганска, мы можем только сказать, что СНГ будет простираться до Калифорнии», — заявил парламентарий.

Между тем, по словам Водолацкого, Евросоюз перестаёт быть самостоятельной структурой.

«Бред, который они сегодня несут, связан с одним: Евросоюз терпит экономический и политический крах. Он является вспомогательным оружием в руках англосаксов. У них нет ничего собственного», — считает Водолацкий.

В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что описанный Бербок сценарий возможен только в случае вхождения Евросоюза в состав России.

«Учитывая «особые умения» украинской армии воевать, «особые умения» воевать армий Евросоюза, особенно их состояние на данный момент — с упавшей набок экономикой ввиду санкций и бессмысленной помощи Украине, — я думаю, это возможно только в случае, если Евросоюз войдёт в состав Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.