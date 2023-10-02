Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в скором времени Европейский союз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

Такое заявление она сделала во время выездного заседания глав дипведомств, передаёт РИА Новости.

По её мнению, будущее Украины находится в составе Европейского союза. При этом она назвала ЕС «сообществом свободы».

«И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — добавила Бербок.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.