Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
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Такое заявление она сделала во время выездного заседания глав дипведомств, передаёт РИА Новости.
По её мнению, будущее Украины находится в составе Европейского союза. При этом она назвала ЕС «сообществом свободы».
«И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — добавила Бербок.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.
30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.