Узнать больше

Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в скором времени Европейский союз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
  • AP
  • © Alex Brandon

Такое заявление она сделала во время выездного заседания глав дипведомств, передаёт РИА Новости.

По её мнению, будущее Украины находится в составе Европейского союза. При этом она назвала ЕС «сообществом свободы».

«И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — добавила Бербок.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить