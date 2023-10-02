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Мирошник: усилия ФРГ по вооружению Киева работают только на затягивание конфликта

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Анастасия Белоусова
Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что в скором времени Европейский союз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».
Мирошник: усилия ФРГ по вооружению Киева работают только на затягивание конфликта
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Только «разворот на 360 градусов» позволит госпоже Бербок осознать, что и Луганская, и Донецкая республики, как и Запорожская, и Херсонская области — уже год как конституционная территория России, и никакого Евросоюза здесь не будет», — отметил он.

По словам Мирошника, часть Украины, находящаяся всё ещё под контролем киевского режима, — это «серая зона, где царит диктатура марионеточного режима, насилие и терроризм, которые, к сожалению, поддерживает в том числе и правительство Германии».

«Усилия ФРГ по вооружению киевского режима сейчас работают только на затягивание конфликта, увеличение кровопролития и уничтожение населения Украины, но никак не способны повлиять на исход СВО», — добавил он.

Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».

30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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