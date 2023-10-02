Мирошник: усилия ФРГ по вооружению Киева работают только на затягивание конфликта
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«Только «разворот на 360 градусов» позволит госпоже Бербок осознать, что и Луганская, и Донецкая республики, как и Запорожская, и Херсонская области — уже год как конституционная территория России, и никакого Евросоюза здесь не будет», — отметил он.
По словам Мирошника, часть Украины, находящаяся всё ещё под контролем киевского режима, — это «серая зона, где царит диктатура марионеточного режима, насилие и терроризм, которые, к сожалению, поддерживает в том числе и правительство Германии».
«Усилия ФРГ по вооружению киевского режима сейчас работают только на затягивание конфликта, увеличение кровопролития и уничтожение населения Украины, но никак не способны повлиять на исход СВО», — добавил он.
Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».
30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.