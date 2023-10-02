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В Госдуме высмеяли обещание Бербок расширить ЕС «от Лиссабона до Луганска»

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что в скором времени Европейский союз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».
В Госдуме высмеяли обещание Бербок расширить ЕС «от Лиссабона до Луганска»
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Когда госпожа Бербок заявляет, что Евросоюз будет простираться до Луганска, мы только можем сказать, что СНГ будет простираться до Калифорнии. Над нами посмеются, как и мы над ней», — заявил парламентарий.

По его словам, Евросоюз перестаёт быть самостоятельной структурой.

«Бред, который они сегодня несут, связан с одним: Евросоюз терпит экономический и политический крах. Он является вспомогательным оружием в руках англосаксов. У них нет ничего собственного», — считает Водолацкий.

Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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