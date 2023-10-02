В Госдуме высмеяли обещание Бербок расширить ЕС «от Лиссабона до Луганска»
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«Когда госпожа Бербок заявляет, что Евросоюз будет простираться до Луганска, мы только можем сказать, что СНГ будет простираться до Калифорнии. Над нами посмеются, как и мы над ней», — заявил парламентарий.
По его словам, Евросоюз перестаёт быть самостоятельной структурой.
«Бред, который они сегодня несут, связан с одним: Евросоюз терпит экономический и политический крах. Он является вспомогательным оружием в руках англосаксов. У них нет ничего собственного», — считает Водолацкий.
Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».
30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.