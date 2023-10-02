В Госдуме высмеяли обещание Бербок расширить ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что в скором времени Европейский союз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

«Когда госпожа Бербок заявляет, что Евросоюз будет простираться до Луганска, мы только можем сказать, что СНГ будет простираться до Калифорнии. Над нами посмеются, как и мы над ней», — заявил парламентарий.

По его словам, Евросоюз перестаёт быть самостоятельной структурой.

«Бред, который они сегодня несут, связан с одним: Евросоюз терпит экономический и политический крах. Он является вспомогательным оружием в руках англосаксов. У них нет ничего собственного», — считает Водолацкий.

Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.