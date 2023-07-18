«Канал для подпитки ВСУ»: как экс-телеведущая Татьяна Лазарева собирает средства для фонда соратника Зеленского

Бывшая ведущая российского ТВ Татьяна Лазарева* перевела €14,3 тыс. в благотворительный фонд Александра Пикалова — друга и соратника Владимира Зеленского по «Кварталу 95». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, подчеркнув, что все средства пойдут на организацию отдыха для детей. При этом Пикалов известен активной деятельностью по поддержке украинских нацбатов и ВСУ — с 2014 года он финансирует воюющие на стороне Киева формирования, а год назад сам вступил в ряды Нацгвардии Украины. По мнению опрошенных RT экспертов, попадающие в фонд деньги не поддаются контролю и под видом благотворительной помощи детям полностью или частично могут тратиться на амуницию и оружие для боевиков.

Татьяна Лазарева, проживающая сейчас в Испании, активно собирает пожертвования в фонд Александра Пикалова — друга Владимира Зеленского. Экс-звезда телеканала СТС регулярно выкладывает у себя в соцсетях реквизиты и номер счёта «фонда Пикалова», а 11 июня провела в своём Telegram-канале «благотворительный аукцион».

Все в сборе

На торги было выставлено 20 лотов. Среди них вышитая копия украинской марки про русский корабль и книги иноагентов. Например, стартовая цена для произведения пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш** составляла €100. Как сообщила Лазарева, на аукционе ей удалось собрать даже больше, чем требовалось.

Спустя две недели она опубликовала отчёт перед подписчиками — чеки переводов в фонд Пикалова на сумму €14,3 тыс. Все средства, по словам бывшей телеведущей, фонд направил на поддержку и реабилитацию украинских детей.

Также на russian.rt.com Рука на «Сендпульсе»: резидента «Сколкова» подозревают в переводе ВСУ 20 млн рублей

«Помогаем военным с 2014 года»

На официальном сайте организации Пикалова действительно указано, что она занимается образованием детей и социально реабилитационными мероприятиями. Но при этом также отмечается, что организация принимает материальную поддержку от владельцев военного бизнеса. Финансовой отчётности, которая могла бы послужить доказательством использования всех получаемых средств исключительно в благотворительных целях, RT найти не удалось.

Сам же Александр Пикалов известен на Украине не только как актёр, сценарист и друг Зеленского, с которым они учились в одной гимназии, вместе играли в КВН и создавали студию «Квартал 95», но и как активный спонсор ВСУ.

В августе 2022 года за поддержку украинских военных Зеленский наградил орденами «За заслуги» III степени Александра Пикалова и Евгения Кошевого — ещё одного участника студии «Квартал 95».

Александр Пикалов

Gettyimages.ru

«В нашем случае, думаю, эти два ордена — мой и Сашки Пикалова — можно разделить на весь наш коллектив студии «Квартал 95», ведь мы все помогаем нашим военным с 2014 года, и на всех людей, с которыми мы сотрудничаем всё это время, — волонтёры, фонды, в том числе фонд Александра Пикалова. Без них мы бы многое не смогли сделать, не смогли бы столько помогать нашим военным», — заявил тогда журналистам Евгений Кошевой.

Также на russian.rt.com «Борьба против рептилоидов»: чем занимается «защищающий права военнослужащих» Совет матерей и жён

От поставок авто до концертов

Ранее украинские СМИ не раз писали, как актёры студии «Квартал 95» поддерживают боевиков, участвующих в так называемой антитеррористической операции (АТO).

Так, в 2017 году Пикалов на собственные деньги закупил и передал украинским военнослужащим три автомобиля — «Элвис», «Элвис-2» и «Додж». Также он неоднократно выступал с концертами перед боевиками и оказывал им спонсорскую помощь.



В 2019 году портал NewsOne опубликовал благодарственное письмо от военнослужащих 93-й бригады ВСУ в адрес актёров «Квартала 95» и Александра Пикалова. Бойцы благодарили артистов за моральную и материальную поддержку.

6 апреля 2022 года, менее чем через два месяца после начала СВО, Александр Пикалов принёс присягу и вступил в Нацгвардию Украины. В июне 2022 года на своей странице в Instagram*** он объявлял сбор на €27 тыс. для закупки снаряжения и беспилотников с тепловизором бойцам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Невидимые траты

Благотворительность стала удобным прикрытием Киева для военной подпитки украинского фронта, полагает депутат Госдумы Олег Матвейчев. В беседе с RT он отметил, что и фонд Пикалова — лишь один из каналов, который приятель действующего президента Украины использует для этой цели.

«Это канал для подпитки ВСУ, который скрывается за благими пожеланиями. И я не верю в эти аукционы. Всё это способы отмывания денег и доходов. Более того, сама Лазарева является не жертвователем, а всего лишь человеком, через которого легализуются деньги», — утверждает депутат.

Также на russian.rt.com «Личности известны, надо задерживать»: как «Украинский киберальянс» ведёт войну с Россией при помощи СБУ

Пикалову ничего не мешает также присвоить эти деньги и тратить по своему усмотрению, считает Матвейчев. По его словам, украинская налоговая инспекция вряд ли будет проверять фонд друга президента Украины.



«В уставе фонда наверняка написано, что на деятельность учредителя тратится какой-то процент. Но вряд ли налоговая инспекция всё это проверяет и грозит пальцем», — заключил собеседник RT.

Летальная благотворительность

Проведение денег через благотворительные организации — хорошо известный способ сокрытия истинных объёмов и структуры финансирования фронта, поясняет политолог Павел Данилов.



«Вероятность, что часть этих денег уйдёт на ВСУ, крайне велика. Все предприятия и организации на Украине обязаны оказывать помощь армии. Так что, чем бы ни занимался украинский фонд, их заставят делиться», — уверен Данилов.

Он отмечает, что иноагенты, которые спонсируют благотворительные фонды Украины, «прекрасно осознают, что их деньги могут тратиться на закупку летального оружия», направленного на убийство российских солдат, но всё равно переводят деньги.

Актёрское мастерство

Сейчас основатель фонда вместе с актёрами «Квартала 95» даёт концерты для военнослужащих. Так, 10 июля Александр Пикалов, Евгений Кошевой и автор песен студии «Квартал 95» Андрей Головань выступали перед военными 115-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Татьяна Лазарева знакома с Александром Пикаловым не только по делам его фонда. В 2022 году бывшая телеведущая участвовала в нескольких выпусках телевизионного шоу «Квартала 95» — «Байрактар News».

До 2011 года она работала на канале СТС, но была отстранена от эфиров из-за резких высказываний в адрес властей во время протестного митинга на Болотной площади.

В феврале 2022 года Лазарева выступила против проведения СВО и в знак протеста переехала жить в Испанию. 22 июля 2022 года решением Минюста РФ она была признана иностранным агентом.

Сейчас Лазарева активно поддерживает Украину и призывает свою аудиторию переводить деньги в фонд Пикалова. При этом она периодически жалуется на тяжёлую жизнь и нехватку денег.





* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.



*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

