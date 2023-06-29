Политолог Дудчак призвал переименовать Европейский фонд мира в Фонд войны на Украине
- AP
- © Olivier Matthys
«Понятно, что никто переименовывать Европейский фонд мира не будет. Просто по факту Боррель говорит о том, что фонд станет оборонным фондом Украины. Но мы уже ничему не удивляемся, этот оруэлловский язык звучит в Европе постоянно, они на нём разговаривают. А Боррель извратил суть всей профессии дипломата — он настаивает на войне. Фонд мира превращают в Фонд войны, пусть уже назовёт вещи своими именами — назовите Фонд войны на Украине, тогда будет по-честному», — заявил эксперт.
Ранее Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.
Он также призвал продолжать модернизацию украинской армии.