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Политолог Дудчак призвал переименовать Европейский фонд мира в Фонд войны на Украине

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.
Политолог Дудчак призвал переименовать Европейский фонд мира в Фонд войны на Украине
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Понятно, что никто переименовывать Европейский фонд мира не будет. Просто по факту Боррель говорит о том, что фонд станет оборонным фондом Украины. Но мы уже ничему не удивляемся, этот оруэлловский язык звучит в Европе постоянно, они на нём разговаривают. А Боррель извратил суть всей профессии дипломата — он настаивает на войне. Фонд мира превращают в Фонд войны, пусть уже назовёт вещи своими именами — назовите Фонд войны на Украине, тогда будет по-честному», — заявил эксперт.

Ранее Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.

Он также призвал продолжать модернизацию украинской армии.

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