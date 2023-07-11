Bloomberg: ЕС намерен увеличить финансирование фонда для оплаты военной помощи Киеву
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Европейских союз стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, механизма, который блок использует для поддержки доставки оружия и военной техники в Украину», — говорится в заявлении агентства.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.