Bloomberg: ЕС намерен увеличить финансирование фонда для оплаты военной помощи Киеву

Европейский союз планирует увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого в том числе оплачиваются поставки оружия украинским властям.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Европейских союз стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, механизма, который блок использует для поддержки доставки оружия и военной техники в Украину», — говорится в заявлении агентства.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.