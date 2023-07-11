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Bloomberg: ЕС намерен увеличить финансирование фонда для оплаты военной помощи Киеву

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Европейский союз планирует увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого в том числе оплачиваются поставки оружия украинским властям.
Bloomberg: ЕС намерен увеличить финансирование фонда для оплаты военной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Европейских союз стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, механизма, который блок использует для поддержки доставки оружия и военной техники в Украину», — говорится в заявлении агентства.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.

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