Узнать больше

Зеленский заявил, что в пакет помощи Киеву от Австралии вошли 30 БТР Bushmaster

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый пакет помощи от Австралии для Украины вошли 30 бронетранспортёров Bushmaster.
Зеленский заявил, что в пакет помощи Киеву от Австралии вошли 30 БТР Bushmaster
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

По его словам, он провёл переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Спасибо! Новый мощный оборонительный пакет, включая 30 Bushmaster», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Ранее газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщала, что Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках военной помощи. Также в Киеве запросили информацию у австралийской стороны о состоянии списанных истребителей F-18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить