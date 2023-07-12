Зеленский заявил, что в пакет помощи Киеву от Австралии вошли 30 БТР Bushmaster

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый пакет помощи от Австралии для Украины вошли 30 бронетранспортёров Bushmaster.

По его словам, он провёл переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Спасибо! Новый мощный оборонительный пакет, включая 30 Bushmaster», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Ранее газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщала, что Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках военной помощи. Также в Киеве запросили информацию у австралийской стороны о состоянии списанных истребителей F-18.