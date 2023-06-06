SMH: Австралия планирует поставить на Украину бронированные машины Hawkei

Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках военной помощи.

«Договорённость была достигнута, но соглашение ещё не было обработано через официальные системы Канберры», — сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники.

Ожидается, что премьер Энтони Альбанезе объявит об этом, когда отправится на саммит НАТО.

Ранее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России.

Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.