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Генерал Ходжес: НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России

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НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России. Такое мнение в интервью The Washington Post высказал экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Генерал Ходжес: НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России
  • Gettyimages.ru

«Быть ​​быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать», — сказал он.

По его словам, военная мобильность все ещё является проблемой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

В апреле сообщалось, что главы МИД стран НАТО договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины.

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