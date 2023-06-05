Генерал Ходжес: НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России
- Gettyimages.ru
«Быть быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать», — сказал он.
По его словам, военная мобильность все ещё является проблемой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.
В апреле сообщалось, что главы МИД стран НАТО договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины.