«Возникли непреодолимые разногласия»: Россия призвала конфликтующие стороны в Судане прекратить огонь

События в Республике Судан вызывают в Москве серьёзную обеспокоенность. Россия призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД РФ. Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. Ряд СМИ сообщили о жертвах среди мирного населения.

События в республике Судан вызывают серьёзную обеспокоенность в Москве, Россия призывает стороны к прекращению огня, заявили в МИД РФ.

«Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьёзную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путём переговоров», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

15 апреля в столице страны, Хартуме, начались боестолкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования. Бои с применением тяжёлой техники и авиации идут в районе Республиканского дворца, главного командования суданских ВС, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге города.

«Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Сообщается также об эскалации напряжённости в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума). ... Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет», — сообщили в МИД РФ.

Ранее власти США также выразили надежду, что конфликтующие стороны не будут предпринимать действий, которые могут привести к эскалации, и продолжат переговоры. Призывы к снижению напряжённости прозвучали со стороны Италии, Турции и других стран, а также ООН, Африканского союза и ЕС.

Вооружённый конфликт

Столкновения между силовыми ведомствами в Судане начались утром 15 апреля. Каждая из сторон утверждает, что агрессором является противник: так, армия обвиняет спецназ в нападении на её штаб, а силы быстрого реагирования утверждают, что военные атаковали их штаб в Хартуме.

Армия Судана подчиняется военному правительству страны — Суверенному совету во главе с генералом Абдель Фаттахом Аль-Бурханом, а силы быстрого реагирования — Мухаммеду Хамдану Дагло (Хамидти). Командующий спецназом заявил, что намерен арестовать Аль-Бурхана и предать его правосудию.

AFP

По данным СМИ, конфликт был вызван разногласиями относительно перспектив организации силовых ведомств в стране. В рамках перехода власти от военного к гражданскому правительству спецназ должен был быть интегрирован в состав вооружённых сил, однако военачальники не смогли прийти к соглашению по поводу этого процесса, что и привело к вооружённым столкновениям.

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В субботу в медиа появлялись сообщения о том, что армия осуществила авианалёты на штаб-квартиру СБР, а также уничтожила более 80 транспортных средств спецназа в городе Мерове.

Все подходы к президентскому дворцу в Хартуме оказались заблокированы, а само здание окружено бронетехникой суданской армии, сообщает Sky News Arabia.

В свою очередь, суданский спецназ заявил о контроле над аэропортами в Хартуме и Мерове, а телеканал Al Hadath уточнил, что в Мерове захвачены несколько истребителей российского производства. При этом армия также заверяет, что контролирует воздушные гавани Хартума и Мерове.

Телевидение Судана прервало вещание после сообщений о стрельбе в его штаб-квартире, о захвате которой спецназом впоследствии сообщили СМИ.

Согласно данным Al Jazeera, перестрелки и бои также шли около штаб-квартиры ВВС страны.

Силы быстрого реагирования заявили о захвате резиденции командующего войсками Абделя Фаттаха Аль-Бурхана, но армия опровергла эти заявления. Глава охраны Суверенного совета (руководящий орган страны) заявил, что Аль-Бурхан находится в безопасном месте и лично следит за действиями военных.

Аль-Бурхан не исключает переброски дополнительных подразделений в Хартум из других регионов, если столкновения с силами быстрого реагирования продолжатся.

Командир спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагло назвал противостояние с армией вынужденным и спрогнозировал, что исход битвы будет решён в ближайшие дни.

Глава спецназа также заявил, что его структура привержена рамочному соглашению, заключённому между военными и гражданскими силами страны. Дагло добавил, что силы быстрого реагирования не намерены сдаваться и не пойдут на переговоры с армией, пока она не отступит. В свою очередь, армия Судана исключила переговоры с силами быстрого реагирования, пока они не будут распущены, сообщил телеканал «Аш-Шарк».

После ожесточённых боёв в первой половине дня их интенсивность начала снижаться, однако вечером в СМИ снова начали появляться сообщения о перестрелках, в том числе в районе военной базы в Мерове.

Согласно данным Al Arabiya, в результате столкновений в городе Ньяла в Южном Дарфуре погибли не менее пяти мирных жителей. Сообщается ещё о пяти жертвах на севере Хартума. Ранее поступала информация, что в районе международного аэропорта Ньялы идут бои. Кроме того, по некоторым данным, суданскому спецназу удалось захватить аэропорт административного центра штата Западный Дарфур.

При этом, как сообщают РИА Новости со ссылкой на Службу общей безопасности Судана, Абдель Фаттах Аль-Бурхан издал указ о расформировании СБР.

Политическая нестабильность

В беседе с RT военный переводчик и африканист Андрей Есипов охарактеризовал события в Судане как проявление внутренней политической нестабильности, последовавшей за военным переворотом 2019 года, когда со своего поста был смещён президент Омар аль-Башир, находившийся у власти 30 лет.

«У двух мощных сил Судана, которые были участниками этого переворота, возникли непреодолимые разногласия. Это исключительно внутренняя борьба, которая никак не скажется на внешнеполитических связях страны, в том числе на её отношениях с Россией. Вне зависимости от исхода текущих событий сторона, которая получит всю полноту власти в Судане, будет выстраивать дальнейший диалог со всеми своими партнёрами, в числе которых и Москва», — рассказал Есипов.

К нынешней ситуации привело равнозначное усиление конкурирующих силовых ведомств, считает аналитик.

«Когда свергали предыдущего президента в 2019 году, к этому процессу подключились все структуры, которые в дальнейшем наращивали силы без какого-либо надзора из-за отсутствия централизованной гражданской власти. Итогом этого и стали сегодняшние события. Это гражданский конфликт между милитаризированными структурами одной страны. Они решают, кто из них сильнее», — говорит специалист.

Он не исключает, что конфигурация власти в Судане может измениться по итогам нынешних событий, однако это вряд ли дестабилизирует регион.

«Даже если одна из сторон однозначно победит, она должна будет заверить своих соседей, что она является договороспособной, контролирует весь Судан и способна соблюдать его международные обязательства», — заключил Есипов.