Al Jazeera: армия Судана и силы спецназа ведут бой в районе штаб-квартиры ВВС

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Подразделения армии Судана и силы быстрого реагирования вступили в боестолкновение в районе штаб-квартиры ВВС к югу от Хартума.
Al Jazeera: армия Судана и силы спецназа ведут бой в районе штаб-квартиры ВВС
  • AP
  • © Marwan Ali

Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

«Силы спецназа, которые в субботу выступили против армейского командования, пытаются взять под контроль управление ВВС страны», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.

В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.

Ранее суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.

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