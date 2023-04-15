Al Jazeera: армия Судана и силы спецназа ведут бой в районе штаб-квартиры ВВС
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Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.
«Силы спецназа, которые в субботу выступили против армейского командования, пытаются взять под контроль управление ВВС страны», — передаёт сообщение ТАСС.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.
В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.
Ранее суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.