Армия Судана сообщила об ударах по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума

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Суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.
Армия Судана сообщила об ударах по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума
  • AFP

«Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов, пытающихся укрыться среди гражданских лиц», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных сил быстрого реагирования.

Ранее армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.

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