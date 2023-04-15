Армия Судана сообщила об ударах по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума

Суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.

«Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов, пытающихся укрыться среди гражданских лиц», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных сил быстрого реагирования.

Ранее армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.