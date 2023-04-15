Армия Судана сообщила об ударах по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума
- AFP
«Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов, пытающихся укрыться среди гражданских лиц», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных сил быстрого реагирования.
Ранее армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.
В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.