Армия Судана опровергла заявление СБР о захвате дворца президента

Армия Судана сообщает, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.

«Наши военные противостоят попыткам сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец», — приводит РИА Новости заявление военных.

Отмечается, что суданская авиация проводит операцию против мятежных сил быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.