Армия Судана опровергла заявление СБР о захвате дворца президента
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«Наши военные противостоят попыткам сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец», — приводит РИА Новости заявление военных.
Отмечается, что суданская авиация проводит операцию против мятежных сил быстрого реагирования.
Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.
В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.