Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове

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Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове
  • AFP
  • © Ebrahim Hamid

«Нашим силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — приводит ТАСС слова представителя спецназа в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Международный аэропорт в столице Судана Хартуме прекратил работу.

В посольстве сообщили, что российские дипломаты в Хартуме находятся в безопасности.

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