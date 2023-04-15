Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове
- AFP
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«Нашим силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — приводит ТАСС слова представителя спецназа в эфире телеканала Al Jazeera.
Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
Международный аэропорт в столице Судана Хартуме прекратил работу.
В посольстве сообщили, что российские дипломаты в Хартуме находятся в безопасности.