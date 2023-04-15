Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

«Нашим силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — приводит ТАСС слова представителя спецназа в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Международный аэропорт в столице Судана Хартуме прекратил работу.

В посольстве сообщили, что российские дипломаты в Хартуме находятся в безопасности.