Силы быстрого реагирования Судана отказываются от переговоров с армией

Командующий силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагало заявил, что спецназ не пойдёт на переговоры с армией.

«Никакого диалога до отступления суданской армии», — приводит телеканал Al Arabia его слова.

Ранее сообщалось, что армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.

До этого телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителей медицинских служб Судана сообщил, что два человека погибли и более 26 пострадали в результате вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования на севере столицы страны.