Силы быстрого реагирования Судана отказываются от переговоров с армией
- AP
- © Marwan Ali
«Никакого диалога до отступления суданской армии», — приводит телеканал Al Arabia его слова.
Ранее сообщалось, что армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.
До этого телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителей медицинских служб Судана сообщил, что два человека погибли и более 26 пострадали в результате вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования на севере столицы страны.