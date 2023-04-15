Силы быстрого реагирования Судана отказываются от переговоров с армией

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Командующий силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагало заявил, что спецназ не пойдёт на переговоры с армией.
Силы быстрого реагирования Судана отказываются от переговоров с армией
  • AP
  • © Marwan Ali

«Никакого диалога до отступления суданской армии», — приводит телеканал Al Arabia его слова.

Ранее сообщалось, что армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.

До этого телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителей медицинских служб Судана сообщил, что два человека погибли и более 26 пострадали в результате вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования на севере столицы страны.

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