Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения огня

Армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«Никакого диалога или договорённостей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий», — сообщает канал со ссылкой на Генеральный штаб.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.