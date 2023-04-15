Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения огня

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Армия Судана заявила, что не будет вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения ими беззаконий.
Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения огня
  • AP
  • © Marwan Ali

Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«Никакого диалога или договорённостей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий», — сообщает канал со ссылкой на Генеральный штаб.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.

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