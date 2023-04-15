СБР: силам быстрого реагирования пришлось вступить в противостояние с армией Судана

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Силам быстрого реагирования (СБР, спецназу) Судана пришлось вступить в противостояние с армейскими подразделениями.
СБР: силам быстрого реагирования пришлось вступить в противостояние с армией Судана
  • AFP

Об этом в эфире телеканала Al Jazeera сообщил заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана, командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти).

«Я сожалею, что пришлось вступить в бои с нашими людьми (с военнослужащими суданской армии. — RT), но преступник заставил нас это сделать», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что СБР продолжат преследовать председателя Верховного совета Судана Абделя Фаттаха Аль-Бурхана и предадут его правосудию.

По его словам, Аль-Бурхан «лжец и человек, который хочет уничтожить Судан».

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме.

Армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.

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