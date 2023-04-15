СБР: силам быстрого реагирования пришлось вступить в противостояние с армией Судана
- AFP
Об этом в эфире телеканала Al Jazeera сообщил заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана, командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти).
«Я сожалею, что пришлось вступить в бои с нашими людьми (с военнослужащими суданской армии. — RT), но преступник заставил нас это сделать», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что СБР продолжат преследовать председателя Верховного совета Судана Абделя Фаттаха Аль-Бурхана и предадут его правосудию.
По его словам, Аль-Бурхан «лжец и человек, который хочет уничтожить Судан».
Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме.
Армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.