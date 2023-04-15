Служба безопасности: главком ВС Судана издал указ о роспуске сил быстрого реагирования
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщает Служба общей безопасности страны.
«Главнокомандующий вооружёнными силами издал указ о роспуске сил быстрого реагирования», — сказано в сообщении.
Заведующий консульским отделом российского посольства в Судане Георгий Амбарцумян заявил, что дипмиссия России в Судане находится в контакте с россиянами, фиксирует их обращения о том, как им действовать в случае ухудшения ситуации.
Он уточнил, что столкновений вокруг диппредставительства не наблюдается.