Посольство России в Судане заявило, что находится на связи с россиянами

Дипмиссия России в Судане находится в контакте с россиянами, фиксирует их обращения о том, как им действовать в случае ухудшения ситуации, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Судане Георгий Амбарцумян.

«Были уточняющие обращения от россиян по поводу того, как им действовать в случае ухудшения ситуации. Мы со всеми россиянами на связи, россияне спокойны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Амбарцумян отметил, что столкновений вокруг диппредставительства не наблюдается.

Ранее российский МИД сообщил, что Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.

В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.