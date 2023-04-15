Посольство России в Судане заявило, что находится на связи с россиянами

Короткая ссылка
Дипмиссия России в Судане находится в контакте с россиянами, фиксирует их обращения о том, как им действовать в случае ухудшения ситуации, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Судане Георгий Амбарцумян.
Посольство России в Судане заявило, что находится на связи с россиянами
  • AFP

«Были уточняющие обращения от россиян по поводу того, как им действовать в случае ухудшения ситуации. Мы со всеми россиянами на связи, россияне спокойны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Амбарцумян отметил, что столкновений вокруг диппредставительства не наблюдается.

Ранее российский МИД сообщил, что Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.

В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить