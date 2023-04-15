Посольство России в Судане заявило, что находится на связи с россиянами
- AFP
«Были уточняющие обращения от россиян по поводу того, как им действовать в случае ухудшения ситуации. Мы со всеми россиянами на связи, россияне спокойны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Амбарцумян отметил, что столкновений вокруг диппредставительства не наблюдается.
Ранее российский МИД сообщил, что Россия призывает стороны боевых действий, происходящих в столице Судана Хартуме, к сдержанности и прекращению огня.
В ведомстве добавили, что российское посольство в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности.