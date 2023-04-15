В ООН призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны боестолкновений в Судане к прекращению огня.

Об этом говорится в заявлении, распространённом официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

«Генеральный секретарь призывает лидеров Вооружённых сил Судана и сил быстрого реагирования немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гутерреш «резко осуждает» боестолкновения между ВС Судана и силами быстрого реагирования.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме.

Армия Судана сообщила, что продолжает контролировать президентский дворец и другие стратегические объекты.