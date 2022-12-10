«Несут ответственность»: в Госдуме заявили, что Франция и Германия обязаны выплатить компенсации жителям Донбасса

Нынешняя ситуация на Украине является следствием «лживой политики» прежних лидеров Франции и Германии, принимавших участие в украинском урегулировании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Париж и Берлин принимали участие в подписании Минских соглашений, однако экс-канцлер Германии Ангела Меркель впоследствии заявила, что целью этих договорённостей была попытка дать Украине время. Как подчеркнул Володин, после этого признания Франция и Германия несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине и обязаны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.

Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В опубликованной им записи в Telegram-канале Володин высказался о недавнем интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Спикер нижней палаты парламента напомнил об участии Франции и Германии в процессе украинского урегулирования.

Как написал Володин, в 2014 году МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией.

«Всё закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом шестимиллионного населения Донбасса», — отметил Володин.

Позднее Берлин и Париж участвовали в заключении Минских соглашений. Однако, как отметил спикер ГД со ссылкой на интервью Меркель, «исполнять их никто не планировал», соглашения назвали «попыткой дать время Украине для её милитаризации».

По его словам, заранее спланированное неисполнение обязательств международного соглашения является преступлением, за которое должны ответить экс-лидеры Германии, Франции и Украины — Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба», — заключил Володин.

Напомним, в опубликованном 7 декабря интервью изданию Die Zeit экс-канцлер Меркель высказалась о Минских соглашениях как о попытке «дать Украине время». По её словам, Киев использовал этот временной промежуток, чтобы «стать сильнее».

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Высказывания Меркель также прокомментировал Владимир Путин. В ходе состоявшейся 9 декабря пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизии глава государства назвал неожиданными слова экс-канцлера.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики [Германия] ведёт с нами себя искренне», — ответил Путин на вопрос журналистов.

Он заявил, что факт поддержки Берлином Киева был очевиден, однако, как подчеркнул президент, он придерживался мнения, что руководство Германии «всегда искренне стремилось к урегулированию» на принципах, в частности, изложенных в Минских соглашениях.

«То, что сейчас прозвучало, говорит только о том, что мы всё правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции. Почему? Потому что, оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять», — сказал Путин.

Он также напомнил, что схожее отношение к Минским соглашениям ранее продемонстрировал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который заявил, что эти договорённости были нужны киевским властям, чтобы «получить как минимум четыре с половиной года».

Как пояснил тогда экс-президент Украины, это время было ему нужно для формирования ВСУ, строительства экономики страны и обучения украинских военных вместе с НАТО.

AP

Путин заявил, что рассчитывал на искренность остальных участников этого процесса, но, продолжил российский лидер, их позиция сводилась к накачке Украины оружием и подготовке к боевым действиям.

«И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос доверия: как договариваться-то? О чём? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства заключил, что «в конечном итоге договариваться придётся», российская сторона к переговорам готова. В то же время, отметил Путин, сложившаяся ситуация «заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело».