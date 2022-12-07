Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные страны воспользовались Минскими соглашениями, чтобы оттянуть начало украинского конфликта и подготовить Украину к боевым действиям.

Риттер в статье для Consortium News выразил уверенность, что Украина пошла на подписание Минских соглашений под давлением со стороны Запада.

Он подчеркнул, что киевские власти знали, что эти договорённости соблюдать им не придётся.

Риттер напомнил, что даже бывший президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.

Он подчеркнул, что таким образом в попытке оттянуть время западные страны хотели обмануть Москву и попытаться убедить её, что существует возможность для дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ранее также назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время.