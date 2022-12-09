Песков: Путин говорил о том, что Киев тянет время и не хочет исполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

«Я верю в искренность и мудрость президента России Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями», — сказал он в эфире «Первого канала». Его слова приводит РИА Новости.

Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что «всем было понятно», что конфликт на Украине был заморожен, а проблема осталась нерешённой. По её словам, Киев использовал это время, чтобы «стать сильнее».

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что слова Меркель объясняют позицию стран Запада относительно конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.