Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются «верхом политического цинизма», заявила сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — передаёт её слова РИА Новости.

Ковитиди подчеркнула, что «геополитический картельный сговор англо-американцев и их вассалов, Украины», который направлен на подготовку Киева к конфликту с Москвой, «подрывает доверие» к любым дальнейшим переговорам.

7 декабря Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время. Она отметила, что Украина использовала его, чтобы «стать сильнее».

Президент России Владимир Путин сообщил, что разочарован данным высказыванием Меркель.