Сенатор от Крыма Ковитиди назвала заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма
- AP
«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — передаёт её слова РИА Новости.
Ковитиди подчеркнула, что «геополитический картельный сговор англо-американцев и их вассалов, Украины», который направлен на подготовку Киева к конфликту с Москвой, «подрывает доверие» к любым дальнейшим переговорам.
7 декабря Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время. Она отметила, что Украина использовала его, чтобы «стать сильнее».
Президент России Владимир Путин сообщил, что разочарован данным высказыванием Меркель.