«Российский гражданин возвращён на Родину»: в МИД РФ заявили об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Отбывавший тюремный срок в США россиянин Виктор Бут освобождён в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России. Как подчеркнули в МИД РФ, американская сторона ранее категорически отказывалась от включения Бута в схему обмена, однако Москва продолжала работу по вызволению соотечественника. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, оба участника обмена были помилованы президентами РФ и США, что указывает на прекращение их уголовного преследования.

Осуждённый в США россиянин Виктор Бут вернулся на родину в результате обмена на американку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в российском исправительном учреждении. О таком шаге сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращён на Родину», — говорится в официальном заявлении МИД.

Как уточнили в дипведомстве, процедура обмена состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. В МИД подчеркнули, что Вашингтон долгое время «категорически отказывался» от диалога по включению Бута в схему обмена, однако Москва продолжала активную работу по вызволению соотечественника.

Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее отметила, что в ведомство поступает множество сообщений от людей с поздравлениями в связи с освобождением Бута. «Они лично с ним не знакомы, никогда даже не видели. Но переживают как за своего близкого! Благодарят страну», — написала Захарова в Telegram.

Напомним, Виктора Бута арестовали в 2008 году в Бангкоке по обвинению в незаконной торговле оружием и пособничестве радикальной колумбийской группировке. Впоследствии его экстрадировали в США, где в 2012-м приговорили к 25 годам заключения.

Супруга Бута Алла заявила в разговоре с телеканалом «Россия 24», что ещё два дня назад не знала о предстоящем обмене мужа на Грайнер. По её словам, последний разговор с супругом состоялся во вторник, 6 декабря.

«Он сегодня должен был звонить как раз мне, мы в восемь вечера ждали звонка, но увидимся и обнимемся как раз вместо звонка, это будет самое лучшее, лучше всякого звонка», — сказала она.

Жена Виктора Бута об освобождении мужа

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком». «Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следит за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», — приводит её слова РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что Бут провёл в местах лишения свободы больше 13 из 25 лет по «незаконному и несправедливому приговору», что давало основания на право отбывания наказания в России. В то же время Москалькова сообщила, что решению об обмене сопутствовало помилование Бута и Грайнер президентами двух стран.

«Конечно, это даёт им возможность свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно», — сказала Москалькова.

В свою очередь, экс-адвокат Бута Алексей Тарасов в беседе с RT назвал «чудом» освобождение своего бывшего подопечного.

«Трудно поверить, что уже столько лет, всё это время человек находился в тюрьме, и, наконец-то, сегодня впервые он смог оттуда выйти и скоро встретится с родными», — сказал Тарасов.

Он отметил, что на протяжении долгих лет защита россиянина настаивала, что он невиновен, что в его действиях не было состава преступления и что юрисдикция американских правоохранительных органов на него не распространялась.

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что за время нахождения Бута в американской тюрьме со стороны россиянина поступало множество жалоб на условия заключения.

«От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы», — цитирует Брода РИА Новости.

По его словам, соответствующими вопросами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, и правозащитные организации.

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Грайнер, в свою очередь, была осуждена 5 августа 2022 года за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в аэропорту Шереметьево в середине февраля 2022-го. В багаже спортсменки обнаружили запрещённое в России гашишное масло. Грайнер признала в суде свою вину, отметив, что речь идёт, по её словам, о допущенной в спешке ошибке.

Президент США Джо Байден 8 декабря сообщил, что провёл телефонный разговор с освобождённой Грайнер, которая на момент беседы находилась на пути в США. Позднее президент выступил с обращением, в котором заявил, что освобождению баскетболистки предшествовали напряжённые переговоры.

Ранее в 2022 году состоялся обмен осуждённого в РФ американского студента Тревора Рида на заключённого в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко. В МИД РФ тогда заявили, что этому также предшествовала продолжительная работа «заинтересованных российских ведомств».

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий наркотиков в США. Позднее его экстрадировали в Соединённые Штаты, где он был осуждён на 20 лет лишения свободы.

Комментируя освобождение Бута, Ярошенко выразил радость за соотечественника, отметив, что заведённые в отношении них уголовные дела были сфабрикованы «под копирку одной и той же командой американских спецслужб».