Юрист Соловьёв прокомментировал возвращение Виктора Бута в Россию

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление МИД России о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

По словам юриста, усилия по возвращению Виктора Бута предпринимались постоянно на протяжении 15 лет.

«Но все правовые и человеческие аргументы разбивались о нежелание американцев идти нам навстречу. Казалось, что на пути домой нашего гражданина выросла непреодолимая стена геополитического противостояния», — считает Соловьёв.

По его словам, в итоге «политика и дипломатия вместе со здравым смыслом возобладали над властью американской тюрьмы».

«Теперь Виктор дома и сможет получить так необходимую ему медицинскую помощь. В остальном же, ни у кого не возникало сомнений в твёрдости его характера и веры в скорое возвращение домой. Вместе с возвращением Виктора Бута мы окончательно закрываем страницу истории, на которой так называемому американскому правосудию можно было безнаказанно хватать и судить граждан России», — подчеркнул юрист.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.