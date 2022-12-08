Адвокат Бута заявил, что обмен россиянина на Грайнер был в высшей степени секретным

Американский адвокат россиянина Виктора Бута Стив Зиссу назвал обмен его подзащитного на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в высшей степени секретным.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершён. Полной информации до сих пор не было, в этот раз всё было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были», — сказал он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком.

Бут провёл в американской тюрьме почти 15 лет.