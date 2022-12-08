Узнать больше

Адвокат Бута заявил, что обмен россиянина на Грайнер был в высшей степени секретным

Короткая ссылка
Американский адвокат россиянина Виктора Бута Стив Зиссу назвал обмен его подзащитного на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в высшей степени секретным.
Адвокат Бута заявил, что обмен россиянина на Грайнер был в высшей степени секретным
  • globallookpress.com
  • © Natthawat Wongrat/ZUMApress

Об этом пишет РИА Новости.

«Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершён. Полной информации до сих пор не было, в этот раз всё было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были», — сказал он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком.

Бут провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить