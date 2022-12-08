Адвокат Бута заявил, что обмен россиянина на Грайнер был в высшей степени секретным
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Об этом пишет РИА Новости.
«Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершён. Полной информации до сих пор не было, в этот раз всё было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были», — сказал он.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком.
Бут провёл в американской тюрьме почти 15 лет.