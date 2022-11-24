Упущенный шанс: почему Шотландии отказали в праве провести новый референдум о независимости

Решение Верховного суда Великобритании о том, что Шотландия не может провести референдум о независимости без согласия Лондона, лишь подчёркивает необходимость такого голосования. Об этом заявила шотландский первый министр Никола Стёрджен. По её словам, решение суда разоблачает миф о Соединённом Королевстве как о добровольном партнёрстве входящих в него регионов. Эксперты отмечают, что Шотландия упустила шанс стать независимой в 2014 году и теперь вряд ли сможет в обозримом будущем добиться проведения нового референдума, несмотря на аргументы Эдинбурга об изменившемся положении дел после брексита.

Решение Верховного суда Великобритании, постановившего, что Шотландия не может самостоятельно провести новый референдум о независимости, лишь подчёркивает необходимость такого голосования. С таким заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

«Закон, не позволяющий Шотландии определить собственное будущее без согласия парламента Великобритании, демонстрирует ложный характер любого представления о том, что Соединённое Королевство — это добровольное партнёрство (его административно-политических частей. — RT), и является аргументом в пользу референдума. От шотландской демократии не получится отмахнуться. Сегодняшнее постановление суда перекрывает одну из возможностей услышать мнение Шотландии относительно независимости, но в условиях демократии наш голос не может быть и не будет заглушён», — написала она в Twitter.

Накануне британский Верховный суд запретил властям Шотландии проводить новый референдум о независимости. Председатель суда Роберт Рид отверг аргументы шотландского правительства и заявил, что организация голосования без санкции британского правительства будет незаконной.

История независимости

Напомним, что в 1998 году британский парламент принял Акт о Шотландии. Этот закон наделил когда-то независимое королевство, ставшее частью Великобритании в 1707 году, автономией и правом на создание собственного парламента и правительства. Однако права самостоятельно проводить референдумы о независимости шотландцы не получили — этот вопрос остался в сфере полномочий Лондона.

Эдинбург добился права проведения такого референдума в 2014 году. Однако тогда около 55% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен

AFP

© ANDY BUCHANAN

Однако после того, как в 2016 году большинство граждан Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза, руководство Шотландии стало всё более активно высказываться за проведение нового плебисцита по вопросу независимости.

В 2019-м Никола Стёрджен, которая также является лидером Шотландской национальной партии, направила в правительство Великобритании запрос с требованием предоставить ей полномочия для проведения нового референдума.

Также по теме «Могут решиться на крайние меры»: как Шотландия намерена вновь добиваться независимости от Лондона Первый министр Шотландии Никола Стёрджен направит британскому правительству запрос о проведении нового референдума о независимости...

Тогда премьер-министр Борис Джонсон категорически отказался это делать, опубликовав открытое письмо в адрес Стёрджен.

«Я не могу согласиться на такую просьбу о передаче полномочий, которая бы привела к дальнейшим референдумам о независимости», — подчёркивал Джонсон.

Он напоминал о результатах голосования 2014 года, когда большинство шотландцев выразили желание сохранить свою страну частью Великобритании. Кроме того, он напомнил о данном тогда шотландским правительством обещании, что голосование 2014 года о независимости будет событием, которое случается «раз в поколение».

В очередной раз Стёрджен попыталась инициировать проведение нового референдума об отделении от Великобритании уже при правительстве Лиз Трасс. Стоит отметить, что Трасс также выступила против предоставления Эдинбургу очередного шанса получить независимость от Лондона.

«Я хочу предельно ясно дать понять, что в 2014 году, когда проходил референдум, мы говорили, что это событие, которое происходит раз в поколение. Я предельно ясно говорю, что в этом поколении другого такого референдума быть не должно», — подчеркнула Трасс.

Европейский аргумент

Главным аргументом Николы Стёрджен и Шотландской национальной партии в пользу нового референдума остаётся брексит и его последствия.

Так, ещё в 2016 году Стёрджен заявила, что всенародное голосование за выход Великобритании из состава ЕС даёт шотландцам право пересмотреть своё решение по сохранению страны в составе Соединённого Королевства.

Также по теме Время на исходе: почему Великобритания и ЕС не могут договориться о торговом соглашении после брексита Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры по торговому...

«Контекст и обстоятельства кардинально изменились. Великобритании, за сохранение в составе которой Шотландия проголосовала в 2014 году, уже просто не существует», — поясняла она.

Стоит отметить, что большинство жителей Шотландии в 2016 году проголосовали против выхода страны из Евросоюза.

Стёрджен апеллировала к выходу Великобритании из ЕС, за который Шотландия не голосовала, и летом этого года, когда она завила о намерении добиваться проведения нового референдума о независимости.

«Брексит вырвал нас из Евросоюза и единого рынка против нашей воли, нанеся огромный ущерб торговле, уровню жизни и государственным службам», — подчёркивала она в своём обращении.

Вряд ли возможно

Консервативная партия, доминирующая в британском парламенте, а также занявший пост премьера Риши Сунак вряд ли дадут шотландским властям возможность провести новое голосование о независимости, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Риши Сунак вряд ли даст на это согласие, как и Консервативная партия. Конечно, выход Великобритании из ЕС в определённом смысле поменял правила игры, как указывает Стёрджен, но тут речь идёт о внутренней политике и единстве страны. Поэтому отказ британского правительства понять можно», — отметила эксперт в комментарии RT.

При этом сторонники независимости Шотландии не принимают в расчёт, насколько сложно будет реализовать выход из состава Великобритании, даже если вдруг им удастся провести новый референдум и победить, подчеркнула Бабынина.

«Сторонники независимости проиграли в 2014 году именно потому, что не были проработаны все государственно-хозяйственные вопросы, связанные с валютой, охраной границ, армией и так далее. Они и сейчас остаются проблемными — более того, проблемным остаётся и последующее вступление гипотетически независимой Шотландии в ЕС, потому что должны быть единогласные решения всех государств — членов объединения, а, например, Испания не поддерживает подобные референдумы», — рассказала политолог.

Сторонник независимости Шотландии

AFP

© ANDY BUCHANAN

Как отметил в беседе с RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, после решения Верховного суда на ближайшие несколько лет вопрос о независимости Шотландии можно считать закрытым.

«В 2014 году референдум был одобрен Верховным судом, палатой лордов, а потом королевой Елизаветой II, которая издала указ, разрешающий его. Сейчас вся эта инициатива завершилась в Верховном суде, до других инстанций дело не дошло. Вот и всё», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, шотландцы сделали свой выбор на референдуме по независимости в 2014 году, и их позиция по брекситу не отменяет его.

«Это не даёт Эдинбургу какого-то отдельного основания требовать независимости от Великобритании. Привязывать вопрос о новом референдуме к потенциальному членству независимой Шотландии в Евросоюзе вообще абсурдно. Любую подобную инициативу сразу заблокирует Испания, которая в 2017 году жёстко подавила требующих независимости каталонцев. Также в ЕС есть страны Западных Балкан, которые дожидаются своего принятия в союз десятилетиями. Есть Турция, а теперь и Украина. Шотландию там никто не ждёт», — рассказал политолог.

Кроме того, Европа будет очень болезненно реагировать на новые попытки регионов различных стран обрести независимость в контексте происходящего на Украине, добавил Швейцер.

«Шум, который поднимает Шотландская национальная партия, ни к чему не приведёт. Сейчас это невозможно реализовать в политическом, экономическом, каком угодно плане. Британское правительство на такой раскол не пойдёт, и у Шотландии нет веских аргументов в пользу того, чтобы просто так взять, порвать с Лондоном и присоединиться к ЕС», — заключил эксперт.