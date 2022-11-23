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Лидер Шотландии: запрет референдума лишь подтверждает необходимость его проведения

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Решение Верховного суда Великобритании о том, что Шотландия не может провести референдум о независимости, лишь подчёркивает необходимость проведения такого голосования, заявила шотландский первый министр Никола Стёрджен.
Лидер Шотландии: запрет референдума лишь подтверждает необходимость его проведения
  • Gettyimages.ru

«Закон, не позволяющий Шотландии выбирать своё собственное будущее без согласия Вестминстера, разоблачает как миф любое представление о Великобритании как о добровольном партнёрстве и лишь обосновывает необходимость независимости», — написала она в Twitter.

23 ноября Верховный суд Великобритании запретил властям Шотландии проводить референдум о независимости без согласия британского правительства.

По словам Стёрджен, в Шотландии наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании.

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