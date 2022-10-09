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ITV News: власти Шотландии сообщили о росте сепаратизма из-за политики Трасс

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Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что в регионе наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Стёрджен в интервью ITV News назвала экономическую политику Трасс «катастрофой».

Она также заявила о намерениях Шотландии создать свою собственную валюту и центральный банк, чтобы не зависеть от британского ЦБ.

28 июня  Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

Позже премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в интервью телеканалу ITV заявил о планах провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.

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