ITV News: власти Шотландии сообщили о росте сепаратизма из-за политики Трасс
Стёрджен в интервью ITV News назвала экономическую политику Трасс «катастрофой».
Она также заявила о намерениях Шотландии создать свою собственную валюту и центральный банк, чтобы не зависеть от британского ЦБ.
28 июня Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.
Позже премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в интервью телеканалу ITV заявил о планах провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.