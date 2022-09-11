В Антигуа и Барбуде заявили о планах провести референдум о независимости от британской короны

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в интервью телеканалу ITV заявил о планах провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.

Он отметил, что решение о проведении референдума не означает существование разногласий между страной и Британией.

«Это — последний шаг, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенной страной», — цитирует Брауна РИА Новости.

Референдум, по словам премьера, планируется провести в течение ближайших трёх лет.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.