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В Антигуа и Барбуде заявили о планах провести референдум о независимости от британской короны

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Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в интервью телеканалу ITV заявил о планах провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.
В Антигуа и Барбуде заявили о планах провести референдум о независимости от британской короны
  • Gettyimages.ru
  • © Arterra

Он отметил, что решение о проведении референдума не означает существование разногласий между страной и Британией.

«Это — последний шаг, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенной страной», — цитирует Брауна РИА Новости.

Референдум, по словам премьера, планируется провести в течение ближайших трёх лет.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

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