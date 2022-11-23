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Верховный суд Британии запретил Шотландии проводить референдум без согласия Лондона

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Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в проведении референдума о независимости. Организация подобного голосования без согласия британского правительства признаётся незаконной. Об этом говорится в заявлении председателя суда Роберта Рида.
Верховный суд Британии запретил Шотландии проводить референдум без согласия Лондона
  • Gettyimages.ru

По словам Рида, Верховный суд «не принимает ключевой аргумент шотландского правительства относительно того, почему референдум должен быть разрешён», пишет The Guardian.

В конце июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен выступила за проведение референдума о независимости региона в октябре 2023 года.

По её словам, в Шотландии наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании.

В 2014 году Эдинбург добился права провести референдум о независимости Шотландии, плебисцит состоялся осенью. Тогда надежды националистов не оправдались — 55,3% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.

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