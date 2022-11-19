«Требуют отдельные маргинальные личности»: в МИД назвали экстремистской идею «возвращения» США острова Врангеля

Высказанная бывшим членом комиссии по арктическим исследованиям США Томасом Дансом идея о передаче острова Врангеля Соединённым Штатам — экстремистская, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. По его словам, Белый дом не оспаривает принадлежность этой территории, но, если такой вопрос будет поставлен на серьёзном уровне, ответ российской стороны будет незамедлительным. Попытки предъявить Москве территориальные претензии, переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, констатировал дипломат.

Принадлежность острова Врангеля России неоспорима, идеи американских экспертов о возвращении этой территории Соединённым Штатам являются экстремистскими, заявил в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа», — сказал Корчунов.

Дипломат также выразил сомнение, что американская администрация рискнёт на серьёзном уровне ставить подобный территориальный вопрос, поскольку ответ российской стороны будет незамедлительным. На данный момент принадлежность острова Врангеля Белый дом не оспаривает.

«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — подчеркнул посол.

Ранее Томас Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону вернуть контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане, который «захватил» ленинский канонерский катер «Красный Октябрь».

Как заметил Корчунов, Данс является бывшим членом комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность.

Остров Врангеля, который относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа, назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля.

В 1911 году экипаж ледокольного парохода «Вайгач» из состава российской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана поднял над ним российский флаг. В 1924-м на остров прибыла советская канонерская лодка «Красный Октябрь» и подняла над островом стяг Советского Союза. Спустя два года на острове Врангеля было основано первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплён резолюцией правительства СССР.

В августе 2014 года моряки Тихоокеанского флота, прибывшие на судне «Маршал Геловани» для проведения гидрографических работ, основали на острове Врангеля пункт базирования и подняли Военно-морской флаг.

«Русофобия затмила разум ряда американских экспертов»

На все попытки претендовать на территориальную целостность России будет дан жёсткий ответ, а если в Америке так любят поднимать тему принадлежности территорий, то им стоит вспомнить, откуда у них Аляска, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Русофобия затмила разум ряда американских экспертов настолько, что они считают возможным озвучивать подобные нелепые идеи в публичном поле. Для одной из крупнейших и старейших американских газет очень странно выпускать статьи с искажёнными историческими фактами, но с учётом антироссийского курса США до подобного, как мы видим, могут опуститься даже издания, считающиеся влиятельными. При этом такая намеренная подача отдельных страниц истории, которую, как давно известно, в США истолковывают по-своему, непозволительна и претенциозна», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал бессмысленными мифические претензии США на остров Врангеля.

«Хочется сказать, что те американские журналисты, которые поднимают эти темы, очевидно продолжают линию, которую ведут прибалтийские государства, предъявляя абсолютно необоснованные территориальные претензии России. Япония предъявляет свои необоснованные претензии. И конечно, в данном случае стоит вспомнить историю США. Это история постоянных завоеваний, захватов, отчуждения чужих земель на протяжении всей истории становления американского государства. Вести речь в данном случае о каких-то претензиях со стороны США — абсолютно бесстыдное явление, не соответствующее исторической правде и нынешнему состоянию международных отношений», — сказал он в беседе с RT.